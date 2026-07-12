Non puoi iscriverti al corso di danza | 52enne spara contro titolare palestra e poi si uccide a Cagliari

Un uomo di 52 anni ha sparato un colpo di fucile contro la titolare di una palestra nel quartiere di Mulinu Becciu a Cagliari, senza ferirla. Dopo aver sparato, si è tolto la vita con la stessa arma. La donna è rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La scena si è svolta in un'area privata, senza altri coinvolti. Gli inquirenti stanno verificando le ragioni dell’episodio.

Un uomo di 52 anni nel quartiere di Mulinu Becciu a Cagliari ha esploso un colpo di fucile contro una donna, titolare di una palestra, rimasta illesa, poi ha usato la stessa arma per suicidarsi. Pare che lei avesse rifiutato la sua iscrizione a un corso di danza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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