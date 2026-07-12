A Cagliari, un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco contro la titolare di una palestra dopo essere stato rifiutato dall’iscrizione alla scuola di danza. Dopo aver sparato un colpo di fucile, si è rivolto contro se stesso e si è ucciso. La donna è rimasta ferita, mentre l’uomo è deceduto sul posto. La scena si è svolta in un locale frequentato da clienti e personale.

Gli hanno rifiutato l'iscrizione alla scuola di danza a Cagliari e, per questo motivo, un uomo di 52 anni ha prima esploso un colpo di fucile contro una donna, titolare della palestra e poi ha rivolto quella stessa arma contro di sé e si toglie la vita. Quando la polizia è arrivata sul posto, ha trovato il corpo privo di vita dell'uomo riverso a terra con accanto il fucile calibro 12 utilizzato per esplodere i due colpi. La donna, invece, è riuscita a mettersi in salvo perché non è stata raggiunta dal proiettile., L'uomo già nei giorni scorsi avrebbe provato invano a iscriversi a un corso di flamenco, ma ha ricevuto un netto rifiuto da parte della titolare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Cagliari, respinto dalla scuola di danza: spara contro la titolare della palestra e poi si uccide

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