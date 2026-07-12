Spalletti sacrifica Bremer | scambio tra Juventus e Bayern

Da calciomercato.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Juventus valuta di cedere Bremer, anche se l’allenatore non lo considera incedibile. Il club sta cercando di piazzare alcuni giocatori sul mercato e potrebbe accettare un’offerta soddisfacente per il difensore brasiliano. Tra le ipotesi ci sarebbe uno scambio con un club tedesco, con il Bayern interessato a Bremer. La decisione dipenderà dalle trattative e dalle proposte ricevute.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La possibile mossa del club bianconero: il difensore brasiliano non è tra gli incedibili dell’allenatore sul mercato La Juventus ha diversi giocatori da piazzare sul mercato e tra i sacrificabili potrebbe esserci anche Gleison Bremer se arrivasse un’offerta soddisfacente per il difensore brasiliano. Bremer nei radar del Bayern Monaco (Ansa) – Calciomercato.it L’ex centrale del Torino non è tra gli intoccabili per Spalletti e nell’ultima stagione le sue prestazioni non hanno convinto il tecnico di Certaldo. Bremer ha una clausola da circa 60 milioni di euro, ma per un assegno da 45-50 milioni può salutare la Continassa. Bremer per una cifra simile potrebbe accasarsi solo all’estero, con alcuni club di Premier League e specialmente il Bayern Monaco che hanno chiesto informazioni sul giocatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

spalletti sacrifica bremer scambio tra juventus e bayern
© Calciomercato.it - Spalletti sacrifica Bremer: scambio tra Juventus e Bayern
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La Juventus apre alla cessione di Bremer dopo il flop Champions: scatta l’asta in Premier League ma spunta lo scambio col Bayern

Bremer-Kim, idea scambio: ma il Bayern aspetta che la Juve faccia questa mossaIl Bayern Monaco attende che la Juventus faccia una mossa prima di avviare eventuali trattative per il trasferimento di un giocatore.

spalletti sacrifica bremer scambioOrlando: Scambio Kim-Bremer, un'ipotesi che mi piaceA intervenire in diretta alla radio di Tuttomercatoweb, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando. La Norvegia una volta sarebbe stata una follia pensarla ai quarti di finale di un Mo ... tuttojuve.com

spalletti sacrifica bremer scambioAmoruso: Bremer ci doveva mettere qualcosa in più. Spalletti vorrebbe Kim, ma c’è un ostacoloLorenzo Amoruso ha parlato di un possibile scambio di difensori tra la Juventus e il Bayern Monaco tra Gleison Bremer e Kim Min Jae ... tuttojuve.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web