Spalletti sacrifica Bremer | scambio tra Juventus e Bayern

La Juventus valuta di cedere Bremer, anche se l’allenatore non lo considera incedibile. Il club sta cercando di piazzare alcuni giocatori sul mercato e potrebbe accettare un’offerta soddisfacente per il difensore brasiliano. Tra le ipotesi ci sarebbe uno scambio con un club tedesco, con il Bayern interessato a Bremer. La decisione dipenderà dalle trattative e dalle proposte ricevute.

La possibile mossa del club bianconero: il difensore brasiliano non è tra gli incedibili dell’allenatore sul mercato La Juventus ha diversi giocatori da piazzare sul mercato e tra i sacrificabili potrebbe esserci anche Gleison Bremer se arrivasse un’offerta soddisfacente per il difensore brasiliano. Bremer nei radar del Bayern Monaco (Ansa) – Calciomercato.it L’ex centrale del Torino non è tra gli intoccabili per Spalletti e nell’ultima stagione le sue prestazioni non hanno convinto il tecnico di Certaldo. Bremer ha una clausola da circa 60 milioni di euro, ma per un assegno da 45-50 milioni può salutare la Continassa. Bremer per una cifra simile potrebbe accasarsi solo all’estero, con alcuni club di Premier League e specialmente il Bayern Monaco che hanno chiesto informazioni sul giocatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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