La Juventus sta lavorando per rinforzare il centrocampo con almeno un acquisto. I nomi più accreditati sono Lobotka, Kessie e Goretzka, mentre si riapre anche la possibilità di un vecchio obiettivo. La società segue attentamente anche le prestazioni di Anguissa, valutando eventuali sviluppi. La trattativa si concentra su questi profili, senza conferme ufficiali, e il club è impegnato a definire la strategia di mercato per questa posizione.

di Francesco Spagnolo La Juve in questo calciomercato chiuderà per almeno un centrocampista. E i bianconeri continuano a seguire da vicino anche Anguissa. Il calciomercato della Juventus entra nel vivo, soprattutto per quanto riguarda la rivoluzione a centrocampo. Sulla scrivania della dirigenza bianconera c’è un vero e proprio mazzo di carte, dove ogni tassello rappresenta un potenziale innesto per rinforzare la rosa. Tra i profili più caldi spicca senza dubbio Franck Kessié. L’ex centrocampista del Milan ha da poco concluso la sua avventura con l’Al Ahli e ha già inviato segnali d’apertura molto chiari alla Continassa. Come riferito da... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Carnevali vuole un colpo a centrocampo della Juve: Lobotka, Kessie e Goretzka in pole position, ma rispunta un vecchio obiettivo

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