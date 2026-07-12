Un allenatore con oltre 300 presenze in Serie A, 13 in Champions League e cinque in Nazionale ha guidato l’Hamrun Spartans a vincere un campionato e una Supercoppa a Malta. Ora, con lui in panchina, la Spal punta a risalire in classifica. Ha già vinto titoli e desidera portare esperienza nel club italiano. La sua carriera include anche successi come calciatore e tecnico in diverse competizioni europee.

Oltre 300 presenze in serie A, 13 in Champions League e cinque in Nazionale maggiore. Ma anche e soprattutto un campionato e una Supercoppa conquistata a Malta da allenatore dell’Hamrun Spartans. Per gli appassionati di calcio che hanno più di 30 anni, Luciano Zauri è un nome che non ha bisogno di presentazioni: è stato una bandiera dell’Atalanta e della Lazio, e dopo aver appeso le scarpette al chiodo ha intrapreso la carriera di tecnico incrociando la propria strada con Joseph Portelli e Marcel Bonnici nella stagione 2023-24. "Sono felice per la Spal: è finita delle mani di persone serie, professionisti di alto livello che quando decidono di scendere in campo lo fanno in maniera determinata e senza lasciare nulla al caso – assicura Luciano Zauri, ex allenatore dell’Hamrun Spartans –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Spal, con Portelli risalirai». "Con lui a Malta ho vinto scudetto e supercoppa. E voleva il calcio italiano»

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