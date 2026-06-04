Il presidente del Napoli ha criticato l’attuale allenatore, affermando di aver vinto uno scudetto con un tecnico che non aveva mai vinto nulla prima. La dichiarazione è stata rilasciata durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro pre-campionato a Dimaro. Nessun commento su altri aspetti della squadra o sui piani futuri. La discussione si è concentrata esclusivamente sulla figura dell’allenatore e sul ruolo avuto nella vittoria dello scudetto.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, oggi impegnato nella conferenza stampa di presentazione del ritiro pre-campionato a Dimaro, ha parlato (anche) del tema-allenatore: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De Laurentiis, bordata a Spalletti: "Ho vinto lo scudetto con un allenatore che non ha mai vinto nulla"

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LA RISPOSTA DI LUCIANO SPALLETTI AD ANTONIO CONTE

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