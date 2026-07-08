Un vasto incendio è divampato all’interno del deposito Brt di via Don Giovanni Minzoni, nel quartiere Bovisa di Milano. Le fiamme, scoppiate intorno alle 19.30, hanno rapidamente coinvolto un’ampia porzione della struttura, interessando circa 8 mila metri quadrati di superficie e numerosi container collegati alle rampe di carico. Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Milano, supportate da rinforzi arrivati anche dal comando provinciale di Monza. L’incendio – come è possibile vedere dalle immagini riprese dall’alto – risulta ancora esteso e i soccorritori sono impegnati sia nel contenimento dei numerosi focolai sia nel tentativo di impedire che il rogo raggiunga gli altri rimorchi e i mezzi parcheggiati nell’area logistica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Maxi incendio nel deposito Bartolini di Milano: le immagini dall’alto. Il Comune invita a chiudere le finestre

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