Milano maxi incendio alla Bartolini in zona Bovisa | le immagini dall' alto
Un maxi incendio si è sviluppato nel deposito di un corriere in zona Bovisa, a Milano. Le fiamme sono divampate all’esterno del deposito, con i vigili del fuoco impegnati a spegnere il rogo. Dall’interno si sentono rumori di esplosioni, mentre le operazioni di spegnimento sono in corso. Non sono ancora stati comunicati dettagli sulle cause o eventuali feriti. La zona è stata evacuata per motivi di sicurezza.
Le fiamme sono scoppiate nel deposito del corriere BRT, i vigili sono al lavoro per domarle all'esterno, mentre dall'interno provengono rumori di esplosioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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