Milano maxi incendio alla Bartolini in zona Bovisa | le immagini dall' alto

Notizia in breve

Un maxi incendio si è sviluppato nel deposito di un corriere in zona Bovisa, a Milano. Le fiamme sono divampate all’esterno del deposito, con i vigili del fuoco impegnati a spegnere il rogo. Dall’interno si sentono rumori di esplosioni, mentre le operazioni di spegnimento sono in corso. Non sono ancora stati comunicati dettagli sulle cause o eventuali feriti. La zona è stata evacuata per motivi di sicurezza.