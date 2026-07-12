In Andalusia, un incendio ha causato ingenti danni nella provincia di Almeria. Le immagini dall’alto mostrano vaste aree della Sierra de Los Filabres bruciate, con boschi e terreni agricoli ridotti in cenere. La Guardia Civil ha diffuso video che evidenziano l’estensione del devastamento causato dal fuoco. Le riprese mostrano come grandi porzioni della zona siano state annerite e distrutte, senza indicazioni di feriti o evacuazioni.

In Spagna, le immagini riprese dall’alto raccontano meglio di qualsiasi cifra la portata dell’emergenza che ha colpito la provincia di Almeria. Nei video diffusi dalla Guardia Civil, vaste porzioni della Sierra de Los Filabres appaiono annerite e devastate dal passaggio del fuoco, con chilometri di boschi e terreni agricoli ridotti in cenere. Mentre gli elicotteri continuano a sorvolare l’area, centinaia di vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento e monitoraggio dell’ incendio, considerato uno dei più gravi registrati quest’anno in Spagna. Secondo le autorità, le fiamme hanno già distrutto circa 66 chilometri quadrati di territorio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, la devastazione dell’incendio in Andalusia vista dall'alto

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