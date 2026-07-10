Un incendio scoppiato nei boschi di Los Guájares, nella provincia di Almería, ha causato almeno 12 morti e diversi dispersi. Le fiamme hanno interessato un'area vasta, con squadre di soccorso impegnate nelle operazioni di evacuazione e spegnimento. Le autorità stanno ancora lavorando per localizzare le persone scomparse e contenere l’incendio, che si è sviluppato rapidamente nelle zone rurali della regione.

BARCELLONA – Sono almeno 12 le persone morte nel vasto incendio scoppiato nella zona di Los Guájares, nella provincia di Almería, nel sud-est della Spagna. Lo hanno riferito le autorità provinciali, nel pieno di un’ondata di caldo che sta colpendo l’Europa meridionale. Sei persone sono rimaste ferite, circa 1.000 residenti sono stati evacuati dalle loro case e circa 150 vigili del fuoco continuano a combattere le fiamme con il supporto di ulteriori squadre. I dispersi risultano 23. Fonti del Governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il Ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell’Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una “tragedia senza precedenti”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Incendio in Spagna: fiamme nei boschi dell’Andalusia, ci sono morti e dispersi

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Maxi rogo in Spagna, in fiamme i boschi dellAndalusia

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