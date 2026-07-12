Sabato, le forze armate spagnole hanno assistito nelle operazioni di evacuazione dei residenti di Los Gallardos, portandoli via con autobus. Nel frattempo, centinaia di vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento di incendi che interessano diverse aree dell'Andalusia. Le fiamme sono ancora attive e le autorità continuano a coordinare le operazioni di sicurezza e assistenza alle persone evacuate. La situazione rimane critica in diverse zone della regione.

Sabato, unità militari spagnole hanno collaborato all ‘evacuazione dei residenti di Los Gallardos a bordo di autobus, mentre centinaia di vigili del fuoco – supportati da elicotteri e velivoli ad ala fissa – lottavano per contenere uno degli incendi più letali della Spagna, divampato all’inizio della settimana e costato la vita ad almeno 12 persone. I roghi, che questa settimana hanno colpito duramente anche la Francia, si sono verificati mentre alcune aree dell’Europa occidentale affrontano la terza ondata di caldo in sei settimane. L’Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente al mondo: dagli anni ’80, le temperature vi sono aumentate a una velocità doppia rispetto alla media globale, secondo il Servizio Copernicus per il cambiamento climatico dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, incendi in Andalusia: l'esercito prosegue con le evacuazioni

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Incendio in Andalusia, le unità specializzate sorvolano le fiamme

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