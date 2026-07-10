A causa di un incendio che ha causato almeno 12 morti e diversi dispersi in Andalusia, le celebrazioni pubbliche per la partita Spagna-Belgio ai Mondiali di calcio sono state annullate. In particolare, in Almeria, gli eventi in piazza sono stati cancellati “per rispetto” e per motivi di sicurezza. L’incendio ha coinvolto l’area di Los Gallardos, causando la sospensione delle attività di intrattenimento previste per la partita.

Niente celebrazioni di piazza per la partita Spagna-Belgio dei Mondiali di calcio 2026. Almeno in Almeria, dove un terribile incendio ha devastato l’area di Los Gallardos provocando almeno 12 vittime e diversi dispersi. La partita dei quarti di finale, che decreterà lo sfidante della Francia in semifinale e che si giocherà stasera alle ore 21, doveva essere trasmessa nei maxi schermi in piazza in molti comuni, ma gli eventi sono stati cancellati per i tre giorni di lutto decretati dalla giunta dell’Andalusia. In tutta la provincia quindi chi vorrà vedere la partita dovrà farlo in casa anche “in segno di rispetto del dolore delle famiglie delle vittime del devastante incendio di Los Gallardos”, conferma il governo locale in una nota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali, gli incendi in Andalusia fanno saltare i maxi schermi in piazza per Spagna-Belgio: eventi annullati “per rispetto”

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