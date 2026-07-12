È stato pubblicato il trailer di “Soulm8te”, spin-off di “M3gan” incentrato su un robot con intelligenza artificiale. Dopo essere stato eliminato dal calendario di distribuzione teatrale lo scorso anno, il progetto prosegue ora come produzione digitale diretta. La storia si concentra sulle avventure di un robot AI, collegato all’universo di “M3gan”, senza indicazioni su distribuzione cinematografica o piattaforme di streaming.

Dopo essere stato rimosso dal calendario teatrale di Universal alla fine dell’anno scorso, lo spin-off del robot AI M3GAN Soulm8te sta andando avanti come versione diretta-digitale. Sarà disponibile per il noleggio su piattaforme digitali a partire dal 1° agosto da Universal Pictures Home Entertainment. Soulm8te. Il thriller erotico presenta una svolta tecnologica. Secondo la sinossi del film, “Soulm8te” “segue un ingegnere in lutto incaricato di testare il nuovo androide intelligente artificialmente di uno spietato gigante tecnologico. Ma quando lui tenta di programmarla per essere un’anima gemella veramente senziente, lei sviluppa i suoi bisogni, scatenando un’incessante bretea di caos progettato con precisione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Soulm8te’: rilasciato il trailer dello spin-off di ‘M3gan’. Ecco la storia del robot AI

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