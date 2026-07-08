Soulm8te | lo spin-off di M3GAN salta la sala e va dritto in digitale

Il film Soulm8te, spin-off di M3GAN, non uscirà nelle sale cinematografiche. Universal Pictures ha deciso di rimuoverlo dal calendario delle uscite, e il film sarà disponibile direttamente in formato digitale e home video. Blumhouse e Atomic Monster hanno confermato questa scelta, che evita la distribuzione nelle sale. La pellicola, un thriller fantascientifico, non avrà una distribuzione cinematografica tradizionale.

Dopo la decisione da parte di Universal Pictures di rimuovere la pellicola dal proprio calendario ufficiale delle uscite cinematografiche, Blumhouse e Atomic Monster hanno stabilito che lo sci-fi thriller fantascientifico Soulm8te salterà la distribuzione in sala per approdare direttamente nel mercato dell’Home Video. L’atteso spin-off di M3GAN, diretto e co-sceneggiato dalla regista Kate Dolan (You Are Not My Mother), farà il suo debutto ufficiale in esclusiva sulle principali piattaforme digitali a partire dal prossimo 1° agosto. La scelta intrapresa con Universal Pictures Home Entertainment segue il deludente riscontro commerciale ottenuto la scorsa estate da M3GAN 2. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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