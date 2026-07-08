Sparito dal listino theatrical, lo spin-off con atmosfere da "thriller erotico" finisce direttamente in streaming. Con una riflessione: il cinema horror non può accontentarsi di un trend social. Ce lo ricordiamo, all'inizio del 2023 era impossibile sfuggire a quel balletto ipnotico e grottesco che, reel dopo reel, intasava le bacheche di ogni social. Nemmeno il tempo del passaparola, che M3GAN era diventata una nuova icona horror, spingendo la pellicola di Gerard Johnstone a un sonante incasso globale: ben 181 milioni di dollari. Sembrava l'inizio di un nuovo, florido franchise targato Blumhouse e Atomic Monster. Sembrava, appunto. Perché la parabola dell'androide assassina pare ormai esaurita, vittima di un logoramento precoce che fotografa la voracità (e l'inafferrabile volubilità) dei consumi cinematografici contemporanei. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Da M3GAN a Soulm8te: il balletto virale della bambola killer ha stancato prima del previsto

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