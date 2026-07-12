Soulé via dalla Roma? Lui spiazza tutti al rientro nella Capitale | Sinceramente non lo so

Soulé ha dichiarato di non sapere se resterà o meno nella Roma, lasciando aperta la possibilità di un trasferimento. Il giocatore ha ricevuto offerte dal Borussia Dortmund e dalla Stoccarda, ma la società giallorossa ha rifiutato di negoziare sulle cifre richieste. La situazione rimane in sospeso, con il futuro del calciatore ancora da definire.

di Luca Fioretti Soulé lascia aperta ogni possibilità per la prossima stagione: Borussia Dortmund e Stoccarda ci provano, ma la Roma fa muro sulle cifre. Il futuro professionale di Matias Soulé continua a essere avvolto da una profonda incertezza. L’esterno offensivo argentino, intervistato in esclusiva dai microfoni de Il Romanista, non ha voluto escludere alcuno scenario di mercato, lasciando di fatto la porta aperta a qualsiasi tipo di soluzione in vista della prossima stagione. Le sue parole sono destinate ad accendere ulteriormente i riflettori su uno dei pezzi pregiati della rosa giallorossa. Soulé apre a ogni scenario sul proprio futuro con dichiarazioni molto chiare rilasciate al suo arrivo nella Capitale: « Se resterò? Sinceramente non lo so ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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