Dybala sempre più vicino al rinnovo con la Roma | firma attesa al rientro nella Capitale

Paulo Dybala è vicino al rinnovo con la Roma e firmerà al suo rientro in città. L’accordo tra le parti è quasi concluso, mentre il tecnico considera il giocatore fondamentale per il progetto della prossima stagione. La firma è attesa nelle prossime settimane, dopo che l’intesa tra il giocatore e il club si è avvicinata al completamento.

L’intesa è a un passo: Gasperini considera Paulo Dybala centrale nel progetto giallorosso della prossima stagione. Il futuro di Paulo Dybala sembra essere sempre più legato alla Roma. Il rinnovo di contratto è ormai nelle fasi finali e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve. L’attaccante argentino è pronto a proseguire la sua avventura in giallorosso, aprendo un nuovo capitolo della sua esperienza nella Capitale. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato L’accordo tra le parti è ormai vicino alla definizione. Il nuovo contratto dovrebbe prevedere un prolungamento di un anno, con un’ opzione unilaterale a favore del club per estendere ulteriormente il rapporto di un’altra stagione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Dybala RINNOVA con la Roma: ecco stipendio e dettagli

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