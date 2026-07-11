Soulé e la Roma futuro ancora incerto | Se resto? Sinceramente non lo so

Da calcionews24.com 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matias Soulé è tornato alla Roma, ma il suo futuro con il club non è ancora deciso. L’argentino, attualmente in città, non ha confermato se rimarrà o meno, e il mercato rimane aperto. La società non ha comunicato ufficialmente dettagli sul suo eventuale rinnovo o partenza. La situazione rimane in sospeso, con nessuna ufficialità su eventuali trattative in corso.

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Punto interrogativo sulla permanenza di Matias Soulé alla Roma, l’argentino rientra nella Capitale ma il mercato resta aperto. Matias Soulé è tornato a Roma, ma il suo futuro resta ancora tutto da definire. L’attaccante argentino è rientrato in Italia dopo alcuni giorni di vacanza, in vista del ritiro estivo dei giallorossi, fissato per lunedì 13 luglio a Trigoria. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il classe argentino è uno dei profili che potrebbero lasciare la Roma in questa sessione di mercato. La società valuta infatti alcune possibili uscite per finanziare nuove operazioni in entrata e sistemare i conti in ottica Fair Play Finanziario. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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