Matias Soulé è tornato alla Roma, ma il suo futuro con il club non è ancora deciso. L’argentino, attualmente in città, non ha confermato se rimarrà o meno, e il mercato rimane aperto. La società non ha comunicato ufficialmente dettagli sul suo eventuale rinnovo o partenza. La situazione rimane in sospeso, con nessuna ufficialità su eventuali trattative in corso.

Punto interrogativo sulla permanenza di Matias Soulé alla Roma, l’argentino rientra nella Capitale ma il mercato resta aperto. Matias Soulé è tornato a Roma, ma il suo futuro resta ancora tutto da definire. L’attaccante argentino è rientrato in Italia dopo alcuni giorni di vacanza, in vista del ritiro estivo dei giallorossi, fissato per lunedì 13 luglio a Trigoria. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il classe argentino è uno dei profili che potrebbero lasciare la Roma in questa sessione di mercato. La società valuta infatti alcune possibili uscite per finanziare nuove operazioni in entrata e sistemare i conti in ottica Fair Play Finanziario. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Soulé e la Roma, futuro ancora incerto: «Se resto? Sinceramente non lo so»

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