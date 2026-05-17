Nel centro storico di Firenze, intorno al Duomo, si susseguono problemi di traffico intenso, con le strade spesso trasformate in corsie di un’autostrada e una presenza significativa di veicoli in sosta selvaggia. Residenti e cittadini hanno raccolto fotografie e video che mostrano ingorghi frequenti e un livello elevato di smog, segnando un disagio crescente in questa zona centrale. Questi materiali verranno consegnati a Palazzo Vecchio per evidenziare la situazione.

Strade trasformate in corsie di un’autostrada, traffico continuo e parcheggi occupati abusivamente. È il dossier che il Gruppo Residenti Area Duomo consegnerà a Palazzo Vecchio corredato da foto e video che documentano la situazione nel cuore del centro storico di Firenze. Nel mirino finiscono alcune delle vie più frequentate dell’area Unesco: via Roma, via Tosinghi, via de’ Vecchietti, via Pellicceria, via Brunelleschi e via de’ Pecori (come si vede nella foto), dove – denunciano i residenti – camminare a piedi o spostarsi in bicicletta è diventato sempre più difficile. Secondo il comitato, in alcune fasce orarie della giornata le strette strade del centro assumono "i contorni di un’autostrada urbana". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ingorghi, smog e sosta selvaggia intorno al Duomo. Il dossier con foto e video dei residenti esasperati

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