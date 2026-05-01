Sosta selvaggia al campo sportivo la testimonianza | Frustrante E pure rischiosa | ecco perché

Un lettore ha segnalato la presenza di veicoli parcheggiati in modo irregolare vicino al campo sportivo di Gabbiolo. La testimonianza descrive la situazione come frustrante e rischiosa, sottolineando che questa pratica si verifica quotidianamente nella zona. La sosta non autorizzata interessa aree pubbliche e può creare disagi agli utenti del campo e ai passanti. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità locali.

“Sembra una barzelletta, ma è la realtà quotidiana a Gabbiolo”. Inizia con queste parole la segnalazione giuntaci da un lettore su un fatto piuttosto particolare, ovvero la “sosta selvaggia” nei pressi del campo sportivo. “Decine di persone si ritrovano per fare sport, ma la fatica di.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Al campo sportivo di Galciana. Pulcini, ecco il trofeo top. Torna in scena la "Prato Cup» Rinvio a sorpresa per il matrimonio di Selvaggia Lucarelli: ecco perché slitta al 2027Il matrimonio di Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli era stato annunciato per questa primavera, in Salento, dove i due hanno una seconda casa... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ostia, weekend di controlli: pugno duro contro parcheggiatori e sosta selvaggia; Ostia, controlli sul litorale: nel mirino abusivi, illegalità e sosta selvaggia; Prato, il controllore gli chiede il biglietto: lui gli rifila una testata; Resta fermo lo scuolabus finito nel fosso. Tremila multe al giorno per sosta selvaggia: Prati e Parioli le le zone più indisciplinateI dati della polizia locale sui primi due mesi di quest'anno indicano un incremento del 19% rispetto al 2025. Presto il corso di formazione per gli ausiliari del traffico abilitati a elevare sanzioni ... roma.corriere.it Ostia, la prima tintarella brucia il portafogli: valanga di multe per sosta selvaggiaQuasi 400 sanzioni nel weekend tra i Cancelli e il centro: nel mirino auto su ciclabili e strisce. Maxi multe anche per i parcheggiatori abusivi e un neopatentato ubriaco ... romatoday.it Abusivi, fenomeni illegali e sosta selvaggia a Ostia nel mirino di Roma Capitale - facebook.com facebook Sosta selvaggia al Poetto di Quartu: fila di auto alla rotatoria della Bussola x.com