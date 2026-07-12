Sosta selvaggia a Milano i nuovi dissuasori in Città Studi | il video di Granelli in via Ponzio

A Milano sono stati installati oltre 700 dissuasori in acciaio, principalmente in via Ponzio, nel quartiere Città Studi. L’obiettivo è limitare la sosta irregolare, in particolare sul marciapiede e nel parterre alberato. L’assessore Granelli ha mostrato un video con i nuovi paletti, che sono stati collocati dall’inizio dell’anno. Non sono stati comunicati altri dettagli sul numero complessivo di installazioni o sui tempi di intervento futuri.

L'assessore Granelli mostra i nuovi paletti installati per fermare la sosta irregolare. Dall'inizio dell'anno il Comune ne ha posati oltre 700 Nuovi dissuasori in acciaio in via Ponzio, a CittÃ Studi, per impedire alle auto di parcheggiare sul marciapiede e nel parterre alberato. A mostrare l'intervento Ã¨ l'assessore alla MobilitÃ Marco Granelli in un video pubblicato sui social. L'obiettivo, spiega il Comune, Ã¨ proteggere il passaggio di pedoni, passeggini e carrozzine e restituire lo spazio pubblico alla sua funzione originaria. L'intervento rientra nel piano avviato insieme ai Municipi per migliorare sicurezza stradale e accessibilitÃ nei quartieri. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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Milano, nuovi dissuasori contro la sosta selvaggia nel Municipio 3. I residenti si dividono

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