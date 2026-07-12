In via Ponzio, nel quartiere di Città Studi, sono stati installati nuovi dissuasori in acciaio per vietare la sosta selvaggia di veicoli sul marciapiede e nell’area verde. Da gennaio, sono stati posizionati oltre 700 paletti in diverse zone della città, secondo un rappresentante comunale. La misura riguarda specificamente questa strada per limitare l’occupazione non autorizzata degli spazi pubblici. I dissuasori sono destinati a bloccare l’accesso ai veicoli nelle aree riservate ai pedoni e alle alberature.

Nuovi dissuasori in acciaio in via Ponzio, nel quartiere di Città Studi, per impedire la sosta selvaggia delle auto sul marciapiede e nell'area alberata. A darne notizia è l'assessore comunale alla Mobilità, Marco Granelli, con un video pubblicato sui social, spiegando che l'intervento è stato realizzato dal Comune di Milano insieme al Municipio 3. L'obiettivo è «liberare il parterre alberato e il marciapiede dalla sosta irregolare e proteggere il passaggio di pedoni, passeggini e carrozzine», scrive Granelli. I nuovi paletti fanno parte di un programma più ampio che l'amministrazione sta portando avanti in diversi quartieri della città per migliorare la sicurezza stradale, l'accessibilità degli spazi pubblici e la tutela del verde urbano. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Città Studi, dissuasori in via Ponzio contro la sosta selvaggia. Granelli: «Oltre 700 paletti installati a Milano da gennaio»

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