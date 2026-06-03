Stretta sulla sosta selvaggia in città | raffica di multe a camper e roulotte

Negli ultimi giorni, le forze dell’ordine di Bolzano hanno intensificato i controlli contro la sosta non autorizzata di camper e roulotte nelle aree più frequentate della città. Sono state emesse numerose multe a veicoli trovati in sosta irregolare, con operazioni condotte sia dalla polizia locale che dai carabinieri. Le verifiche hanno interessato principalmente zone di alto passaggio e aree di parcheggio pubbliche.

Sono state giornate impegnative quelle appena trascorse per la polizia locale e i carabinieri di Bolzano, impegnati in una raffica di controlli contro la sosta selvaggia nelle zone più sensibili del capoluogo altoatesino. L’attività ha interessato in particolar modo le aree di parcheggio nei. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Great Gatsby Full Audiobook | Complete Edition | For Sleep

Notizie e thread social correlati

Multe a tappeto davanti a forno e supermercato: i vigili intervengono sulla sosta selvaggiaI vigili urbani sono intervenuti ieri mattina a Borgo Rodi e al Pincio, nelle vicinanze di un nuovo forno e di un supermercato, per multare i veicoli...

Lotta a mala movida e sosta selvaggia. Raffica di sanzioni e controlli serratiVenerdì riprenderanno i controlli nel centro storico di San Miniato per contrastare la mala movida e la sosta selvaggia.

Temi più discussi: Bari, Ztl e sosta selvaggia riaccendono il dibattito sulla mobilità urbana - Clean Cities; I residenti del centro: Furgoni e Ncc in sosta selvaggia, golf car. Qui servirebbe l’elicottero; Cimitero, sbarra e ticket contro la sosta selvaggia; Litorale del Ponente, stretta della Polizia Locale su decoro e sicurezza: al via i servizi estivi.

Salerno, stretta della municipale contro sosta selvaggia: raffica di verbali in tutta la città salernonotizie.it/2026/05/24/sal… x.com

Cimitero, sbarra e ticket contro la sosta selvaggiaIl piano del Comune per portare ordine nel parcheggio e rispondere alle lamentele dei residenti. Dopo mesi di attesa arriva la stretta sull’area di Maso della Pieve, al centro delle proteste ... altoadige.it

Sosta selvaggia, stretta in piazza Matteotti: raffica di multe in arrivo contro i posteggi abusiviGenova – Stretta (con raffica di multe) sulla sosta selvaggia in piazza Matteotti, con l’obiettivo di liberarla stabilmente da posteggi abusivi e pure da eventi e installazioni che poco si addicono ... ilsecoloxix.it