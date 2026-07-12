“Super Market” è la nuova serie comedy Prime Original italiana, scritta e diretta dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira, sulle tragicomiche vicende di Eury, un caotico supermercato di quartiere che rischia la chiusura. Prodotto da Banijay Italia in collaborazione con Prime Video sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 17 luglio in sei episodi. Tra i protagonisti c’è Tommaso Cassissa che interpreta Edoardo, uno stagista in prova al suo primo giorno di lavoro, faccia pulita, zero esperienza e un sogno nel cassetto da realizzare: cantare. “Tutto è incentrato in un supermercato che sta in periferia di Milano. – ha spiegato l’attore a FqMagazine – Quindi il mio personaggio, Edoardo, vive tutte le problematiche, ma anche i pregi che ci sono in un luogo simile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono stagista nell’animo. Ho la dipendenza a buttarmi nella mischia e provare a imparare. Per far parte di un musical ho ‘barato’, ma non ho mentito”: così Tommaso Cassissa che ora lavora al “Super Market”

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Si parla di: Sono stagista nell'animo. Ho la dipendenza a buttarmi nella mischia e provare a imparare. Per far parte di un musical ho 'barato', ma non ho mentito: così Tommaso Cassissa che ora lavora al Super Market.

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