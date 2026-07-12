Una sentenza della Corte di Giustizia europea ha imposto a tutti gli Stati membri di applicare la normativa come interpretata dalla Corte stessa. La decisione, letta da Sterpa, riguarda una questione pregiudiziale e ha effetti vincolanti per l’intera Unione Europea. Questa pronuncia potrebbe influenzare le posizioni di chi sostiene posizioni filo-putiniane, creando incertezze e tensioni tra i sostenitori di certi schieramenti politici. La sentenza ha carattere definitivo e obbliga le istituzioni nazionali a conformarsi all’interpretazione fornita dalla Corte.

Una sentenza della Corte di Giustizia non è una decisione qualsiasi. Essa ha effetti per tutti gli Stati membri e, se come nel caso attuale di “questione pregiudiziale”, impone a tutti gli europei di applicare il diritto come interpretato in quella sede. Tutti significa Stati e soggetti giuridici pubblici e privati. Il 2 luglio il giudice europeo ha chiarito chi siano i soggetti ai quali si impone l’obbligo di non ri-divulgare le informazioni di Russia Today Germania ossia di uno dei soggetti individuati dall’allegato alle norme dell’Ue come propagandisti del Cremlino che inquinano l’aria della riflessione pubblica del “mondo libero” (C-6725). 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Sonni poco tranquilli per i filo-putiniani. La sentenza della Corte Ue letta da Sterpa

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