Nella notte, un drone russo ha colpito un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, che è membro della NATO. La Commissione europea ha espresso protesta per l’attacco. Nel frattempo, un ex alto dirigente russo ha minacciato che i “sonni tranquilli” sono finiti, in un chiaro riferimento alle escalation tra Russia e Occidente. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni tra l’Unione europea e Mosca.

L’Ue protesta per il drone russo che nella notte ha colpito un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania (membro della Nato). Un atto che sembra avvicinare, ancor di più, uno scontro diretto tra Europa e Russia, come afferma chiaramente anche il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitri Medvedev. I droni non erano, quasi certamente, indirizzati verso la Romania ma dovevano forse colpire obiettivi nella regione di Odessa, non lontano dal luogo dell’incidente. Mosca, però, invece di gettare acqua sul fuoco ha deciso di riaccendere lo scontro con Bruxelles accusando le autorità europee di essere “unilateralmente in guerra con la Russia”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Drone sulla Romania, è guerra Ue-Russia. Medvedev minaccia: “Finiti i sonni tranquilli”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DRONES THAT STRUCK PERM WERE LAUNCHED FROM INSIDE RUSSIA! STRIKE ON PUTINS PARADE CITY IN RUINS!

Notizie e thread social correlati

Drone russo colpisce un palazzo in Romania. Meloni: "Atto gravissimo". E Medvedev minaccia l'Ue: "I vostri sonni tranquilli sono finitiNella notte, un drone russo si è schiantato su un edificio residenziale nella città di Gala?i, in Romania.

Leggi anche: Drone russo in Romania, Medvedev minaccia l'Ue: «Il sonno è finito». L'Europa «unilateralmente in guerra con Mosca»

Temi più discussi: Ucraina, drone russo in Romania: 2 feriti. Bucarest: via console di Mosca. Cremlino: prenderemo contromisure; Romania, Galati colpita da un drone russo nella notte: due i feriti; Romania, drone russo colpisce palazzo residenziale: due feriti; Media, 'in Romania edificio colpito da un drone russo'.

Potrei farvi un pippone sulla minaccia della per l’Europa, ma preferisco prenderla con il sorriso A Mosca guardano di nascosto l’effetto che fa… Se si lancia un drone sulla Romania Mentre nella NATO guardano di nascosto l’effetto che farà un loro post sui x.com

Un drone colpisce un palazzo in Romania, suscitando timori di un attacco russo su un paese della NATO reddit

Guerra in Ucraina, drone russo colpisce palazzo in Romania: due feriti. Medvedev ai cittadini Ue: sonno tranquillo è finitoDichiarato un allarme aereo nella capitale dell'Ucraina Kiev e in diverse regioni a causa della minaccia di armi balistiche. Lo ha riferito l'Aeronautica militare delle Forze ... ilgazzettino.it

Drone russo sulla Romania, la guerra sfiora la Nato: due feriti a Galati. Interviene Crosetto, Cremlino si scaglia su EuropaLa guerra tra Ucraina e Russia torna a spingersi fino al confine della Nato. Nella notte un drone russo è entrato nello spazio aereo della Romania e si è ... thesocialpost.it