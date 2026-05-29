Nella notte, un drone russo si è schiantato su un edificio residenziale nella città di Gala?i, in Romania. Il colpo ha provocato danni all’edificio, senza segnalare vittime. La premier del paese ha definito l’incidente un atto gravissimo. Nel frattempo, un dirigente russo ha minacciato l’Unione Europea, affermando che i “sonni tranquilli” dell’Europa sono finiti.

Un drone è precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città di Gala?i, in Romania, Paese membro della Nato. L'incidente ha provocato un incendio. Due le persone lievemente ferite. La notizia, riportata dall'agenzia Rbc-Ucraina, è stata confermata questa mattina dal ministro della Difesa romeno, secondo cui si tratta di "una grave e irresponsabile escalation". Quando è stato colpito l'edificio residenziale, (poco prima delle tre di notte) la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, e Gala?i si trova non lontano da quella regione. Marina ucraina denuncia: "Un attacco con un drone russo ha provocato un incendio su una nave turca salpata dal porto di Odessa". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Drone russo colpisce un palazzo in Romania. Meloni: "Atto gravissimo". E Medvedev minaccia l'Ue: "I vostri sonni tranquilli sono finiti

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Un drone russo colpisce un palazzo in Romania, Paese membro della Nato

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