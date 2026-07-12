Sondaggi raddoppio da urlo | È solo grazie a lui! Ribaltone sconvolgente
Un sondaggio mostra Futuro nazionale con un raddoppio dei consensi rispetto alle rilevazioni precedenti. I principali partiti registrano cali o variazioni minime, mentre il partito guidato da un leader specifico raddoppia i voti. La crescita si traduce in un cambiamento significativo nella mappa politica italiana, con il partito che ora si posiziona tra le prime forze. La rilevazione evidenzia una flessione generale per altri schieramenti e un aumento consistente per Futuro nazionale.
Un nuovo sondaggio ridisegna la mappa politica italiana e accende i riflettori su un dato destinato a far discutere. Mentre i principali partiti registrano arretramenti o movimenti limitati, Futuro nazionale mette a segno una crescita netta. Il risultato di Roberto Vannacci pesa ora anche sul destino del centrodestra. La rilevazione Ixè, effettuata il 7 luglio, conferma Fratelli d’Italia in testa alle intenzioni di voto. Il partito guidato da Giorgia Meloni resta la prima forza nazionale, pur scendendo al 27,5%, con una flessione di 0,9 punti rispetto al dato di aprile. Anche il Partito Democratico perde terreno: passa dal 23,4% al 21,4%. Il Movimento 5 Stelle si colloca invece al 12,8%, segnando una lieve diminuzione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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