Un solo urlo da 27 mila voci per il festival di Max Pezzali

Il primo concerto del tour negli stadi 2026 di Max Pezzali si è svolto a Lignano, con circa 27.000 persone presenti. La serata ha visto un solo urlo collettivo dei fan, che hanno cantato insieme le sue canzoni. L'evento ha consolidato la popolarità del cantante pavese nel panorama musicale italiano.

Il debutto del tour negli stadi 2026 di Max Pezzali ha infiammato il “Teghil” di Lignano, confermando il cantautore pavese come l'indiscusso re del pop nostalgico italiano. La “data zero” di “Max Forever - Gli Anni d'Oro - Stadi 2026”, andata interamente sold out, si è trasformata in un. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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