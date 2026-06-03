Un politico sta migliorando i risultati nei sondaggi, guadagnando consensi a discapito della Lega. Ha coinvolto consiglieri comunali nel suo movimento e mira a raddoppiare il numero di deputati alla Camera. La sua popolarità sembra aumentare, portandolo a consolidare la propria presenza politica. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui numeri precisi, ma l’obiettivo è ampliare la rappresentanza parlamentare.

Cresce nei sondaggi, imbarca consiglieri comunali e punta a breve a raddoppiare la pattuglia dei deputati alla Camera. Il generale Roberto Vannacci è un problema conclamato ormai per la Lega e per tutto il centrodestra. In attesa di capire se la maggioranza lo terrà dentro o fuori dalla coalzione alle elezioni politiche dell’anno prossimo, il leader di Futuro nazionale continua a essere una spina nel fianco. Soprattutto per il Carroccio. FnV cresce nei sondaggi. L’ultimo di Swg per La7 colloca il partito dell’ex parà al 4,6%, non lontano dalla Lega, in calo al 5,8%. Un altro di Ipsos dà i due partiti ancora più vicini con Futuro nazionale al 4,8% e il Carroccio al 5,7%. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Vannacci cresce nei sondaggi ai danni della Lega e punta al raddoppio dei deputati alla Camera

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