Il nuovo sondaggio Ixè fotografa un quadro politico in movimento, con Futuro nazionale protagonista della crescita più significativa. Il partito guidato da Roberto Vannacci raddoppia infatti i consensi nel giro di tre mesi, supera la soglia del 7% e diventa decisivo negli equilibri del centrodestra in vista delle prossime elezioni politiche. La rilevazione, realizzata il 7 luglio, conferma Fratelli d’Italia come primo partito italiano, ma evidenzia anche un arretramento sia della formazione di Giorgia Meloni sia delle principali forze del centrosinistra. A cambiare realmente gli equilibri è però la crescita del movimento fondato dall’ex generale dopo la separazione dalla Lega. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sondaggi politici, Vannacci raddoppia i consensi e supera il 7%: il centrodestra torna avanti solo con Futuro nazionale

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SONDAGGIO POLITICO PIEPOLI CON VANNACCI FUORI DAL CENTRODESTRA 19 FEBBRAIO 2026

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