Sondaggi politici Vannacci raddoppia i consensi e supera il 7% | il centrodestra torna avanti solo con Futuro nazionale
Un sondaggio Ixè mostra che il partito guidato da Roberto Vannacci ha raddoppiato i consensi in tre mesi, superando il 7%. Questa crescita rende il partito decisivo negli equilibri del centrodestra, che torna avanti solo con Futuro nazionale. Il quadro politico si muove rapidamente, con il partito di Vannacci che emerge come protagonista della crescita più significativa.
Il nuovo sondaggio Ixè fotografa un quadro politico in movimento, con Futuro nazionale protagonista della crescita più significativa. Il partito guidato da Roberto Vannacci raddoppia infatti i consensi nel giro di tre mesi, supera la soglia del 7% e diventa decisivo negli equilibri del centrodestra in vista delle prossime elezioni politiche. La rilevazione, realizzata il 7 luglio, conferma Fratelli d’Italia come primo partito italiano, ma evidenzia anche un arretramento sia della formazione di Giorgia Meloni sia delle principali forze del centrosinistra. A cambiare realmente gli equilibri è però la crescita del movimento fondato dall’ex generale dopo la separazione dalla Lega. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
SONDAGGIO POLITICO PIEPOLI CON VANNACCI FUORI DAL CENTRODESTRA 19 FEBBRAIO 2026
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Come era ormai emerso da più di un sondaggio politico, Futuro nazionale di Roberto Vannacci ha superato la Lega nei consensi. Tutti i partiti della maggioranza perdono terreno, e così al campo largo basta crescere di pochi decimi per aumentare il vantaggi facebook