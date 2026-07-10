Ultimi sondaggi politici venerdì 10 luglio Futuro Nazionale di Vannacci supera Salvini | centrodestra spaccato
Venerdì 10 luglio, i sondaggi indicano che Futuro Nazionale di Vannacci supera Salvini, segnando una spaccatura nel centrodestra. Gli italiani sono stati chiesti su chi voterebbero, con Fratelli d’Italia e Meloni, il Pd di Schlein, il M5S di Conte e la Lega di Salvini tra le opzioni principali. Non sono stati forniti numeri specifici, ma la differenza tra i due partiti di centrodestra sembra aver influenzato il quadro politico in modo evidente.
Per chi voterebbero gli italiani venerdì 10 luglio? Da Fratelli d'Italia e Meloni al Pd di Schlein fino al M5S di Conte e alla Lega di Salvini. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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