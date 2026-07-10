Ultimi sondaggi politici venerdì 10 luglio Futuro Nazionale di Vannacci supera Salvini | centrodestra spaccato

Notizia in breve

Venerdì 10 luglio, i sondaggi indicano che Futuro Nazionale di Vannacci supera Salvini, segnando una spaccatura nel centrodestra. Gli italiani sono stati chiesti su chi voterebbero, con Fratelli d’Italia e Meloni, il Pd di Schlein, il M5S di Conte e la Lega di Salvini tra le opzioni principali. Non sono stati forniti numeri specifici, ma la differenza tra i due partiti di centrodestra sembra aver influenzato il quadro politico in modo evidente.