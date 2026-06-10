Ladri rubano le torte di compleanno dei bambini dall' auto lasciata con il finestrino aperto Il sindaco | Chi è stato si faccia un esame di coscienza
A Cadoneghe, un’auto parcheggiata con il finestrino aperto è stata presa di mira da dei ladri che hanno sottratto le torte di compleanno dei bambini. Il furto è avvenuto durante una festa domenicale, lasciando i festeggiamenti interrotti. Il sindaco ha commentato la vicenda invitando chi ha commesso il gesto a riflettere sulle proprie azioni. Nessuna altra informazione sui responsabili o sui danni.
CADONEGHE - Quella che doveva essere una domenica di gioia e divertimento, fatta di giochi, risate, candeline da spegnere e desideri da esprimere, si è trasformata in un pomeriggio di amarezza e incredulità per il furto di due torte di compleanno. Quattro bambini si sono visti rovinare il loro giorno speciale a causa di un gesto ignobile ad opera di ignoti: il furto delle due torte. Il fatto è accaduto domenica pomeriggio nel parcheggio del Parco della Repubblica, l'area verde molto spesso scelta dalle famiglie per organizzare le feste di compleanno dei bambini. L'ORGANIZZAZIONE I genitori avevano pianificato tutto nei minimi dettagli e avevano acquistato con cura due torte artigianali, riposte momentaneamente all'interno di un'auto rossa in sosta. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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