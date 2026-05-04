O gni compleanno dovrebbe iniziare con un regalo a se stesse: vale anche una bella manicure. Le birthday nails sono la nuova tendenza unghie che arriva dai social, un dettaglio di stile per celebrare proprio il compleanno. Più che una semplice manicure, sono un modo per raccontare il proprio stile, giocare con colori, finish e piccoli dettagli più esuberanti concessi solo in un’occasione: il proprio giorno. Perché, in fondo, se non è il compleanno il momento giusto per osare, quando lo è? Nail art di PrimaveraEstate: le unghie di tendenza X “Birthday nails”: la manicure per festeggiare il compleanno. Le birthday nails nascono su TikTok e Instagram come evoluzione della manicure “da occasione speciale”, ma con un twist più personale e dichiaratamente festivo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il compleanno si festeggia… anche sulle unghie. Le birthday nails sono il trend del momento: nail art personalizzate con date, mini torte e segno zodiacale

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