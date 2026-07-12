Nella giornata conclusiva della quarta tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, l’Italia ha ottenuto una vittoria e due piazzamenti sul podio nelle Finali di Specialità. In particolare, la gara si è conclusa con una ginnasta italiana che ha conquistato il primo posto, mentre un’altra atleta ha raggiunto il podio. Le farfalle italiane hanno incontrato difficoltà durante l’evento.

Una vittoria e due podi complessivi per l’Italia nelle Finali di Specialità che hanno animato la giornata conclusiva della quarta tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. A fare calare il sipario all’ Unipol Forum di Milano sono state le prove non previste nel programma olimpico, dove le azzurre sono riuscite a conquistare un paio di piazzamenti di spessore dopo l’eccellente riscontro conseguito nel concorso generale individuale (secondo e terzo posto). Sofia Raffaeli ha trionfato al cerchio con il punteggio di 29.650, precedendo l’ucraina Taisiia Onofriichuk (29.550) e l’uzbeka Takhmina Ikromova (29.150). Tara Dragas ha invece chiuso al secondo posto con la palla (28. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Oasport.it - Sofia Raffaeli vince in Coppa del Mondo: cerchio magico a Milano, Dragas sul podio. Farfalle in difficoltà

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di Super G | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26

Notizie e thread social correlati

Sofia Raffaeli e Tara Dragas sul podio in Coppa del Mondo! Doppietta azzurra a Milano, Varfolomeev insuperabileSofia Raffaeli e Tara Dragas hanno ottenuto rispettivamente il secondo e il terzo posto nel concorso generale individuale alla tappa finale della...

Leggi anche: Ginnastica ritmica, la Coppa del Mondo sbarca a Milano: Raffaeli, Dragas e le Farfalle per il test iridato

Temi più discussi: Milano - Trionfo Brasile! La Cina d'argento vince il Circuito 2026. Spagna leader europea, bronzo di Coppa. Farfalle fuori dal misto; Ginnastica ritmica, Farfalle lontanissime dal podio in Coppa del Mondo. Italia anonima, il Brasile vince a Milano; Coppa del Mondo ginnastica ritmica Milano 2026: Raffaeli d’argento e Dragas di bronzo, vince Varfolomeev; Coppa del Mondo ritmica a Milano: argento Raffaeli, bronzo Dragas.

Sofia Raffaeli vince in Coppa del Mondo: cerchio magico a Milano, Dragas sul podio. Farfalle in difficoltàUna vittoria e due podi complessivi per l'Italia nelle Finali di Specialità che hanno animato la giornata conclusiva della quarta tappa della Coppa del ... oasport.it

Sofia Raffaeli è d’argento. Una World Cup da sognoNella tappa milanese la campionessa di Fabriano sfodera esercizi al limite della perfezione nell’all-around e solo la tedesca Darja Varfolomeev fa meglio. ilrestodelcarlino.it