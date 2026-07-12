Sofia Raffaeli vince in Coppa del Mondo | cerchio magico a Milano Dragas sul podio Farfalle in difficoltà

Da oasport.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella giornata conclusiva della quarta tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, l’Italia ha ottenuto una vittoria e due piazzamenti sul podio nelle Finali di Specialità. In particolare, la gara si è conclusa con una ginnasta italiana che ha conquistato il primo posto, mentre un’altra atleta ha raggiunto il podio. Le farfalle italiane hanno incontrato difficoltà durante l’evento.

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Una vittoria e due podi complessivi per l’Italia nelle Finali di Specialità che hanno animato la giornata conclusiva della quarta tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. A fare calare il sipario all’ Unipol Forum di Milano sono state le prove non previste nel programma olimpico, dove le azzurre sono riuscite a conquistare un paio di piazzamenti di spessore dopo l’eccellente riscontro conseguito nel concorso generale individuale (secondo e terzo posto). Sofia Raffaeli ha trionfato al cerchio con il punteggio di 29.650, precedendo l’ucraina Taisiia Onofriichuk (29.550) e l’uzbeka Takhmina Ikromova (29.150). Tara Dragas ha invece chiuso al secondo posto con la palla (28. 🔗 Leggi su Oasport.it

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