Ginnastica ritmica la Coppa del Mondo sbarca a Milano | Raffaeli Dragas e le Farfalle per il test iridato

La Coppa del Mondo di ginnastica ritmica si terrà a Milano dal 10 al 12 luglio. La competizione vedrà in gara atlete come Raffaeli, Dragas e le Farfalle. Sarà l’ultimo evento prima dei Mondiali iridati. La manifestazione si svolgerà in una delle principali strutture della città. Le ginnaste si sfideranno in esercizi di corpo libero, palla, clavette e nastro. La gara coinvolge squadre nazionali e individualiste.

La Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica sbarcherà a Milano nel weekend del 10-12 luglio: l’ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante sarà protagonista al Forum e farà da antipasto ai Mondiali, previsti tra un mese a Francoforte (Germania) e dove verranno messi in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’evento nel capoluogo meneghino farà seguito agli Europei e chiuderà il circuito già passato da Sòfia, Tashkent e Baku nel corso della primavera. L’Italia cercherà un ruggito con Sofia Raffaeli, fresca di titolo italiano e rimasta giù dal podio nel concorso generale della rassegna continentale.... 🔗 Leggi su Oasport.it

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