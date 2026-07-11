Sofia Raffaeli e Tara Dragas hanno ottenuto rispettivamente il secondo e il terzo posto nel concorso generale individuale alla tappa finale della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica a Milano. La gara si è conclusa con la vittoria di Varfolomeev, che si è confermato imbattibile. La doppietta italiana si è verificata durante questa ultima tappa della competizione.

Sofia Raffaeli e Tara Dragas sono salite sul podio del concorso generale individuale in occasione dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. Le azzurre hanno confezionato degli splendidi esercizi di fronte al proprio pubblico dell’ Unipol Forum di Milano, ottenendo un risultato decisamente rimarchevole quando manca un mese ai Mondiali, previsti a metà agosto in quel di Francoforte (Germania) e dove verranno messi in palio anche i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. La fuoriclasse marchigiana occupava la terza piazza a metà gara e oggi è riuscita a scalare un gradino nel capoluogo meneghino, dove lo scorso anno trionfò in maniera perentoria nell’all-around (unica gara prevista anche ai Giochi). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Sofia Raffaeli e Tara Dragas sul podio in Coppa del Mondo! Doppietta azzurra a Milano, Varfolomeev insuperabile

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