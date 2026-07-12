Nella quarta tappa di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, disputata all’Unipol Forum di Milano, l’Italia ha ottenuto un doppio podio nel concorso generale individuale. Sofia Raffaeli ha dichiarato di sentirsi più a suo agio e ha sottolineato che il risultato le dà fiducia in vista dei prossimi Mondiali. La competizione ha visto protagonisti atleti di diversi paesi, con le italiane che hanno ottenuto ottimi piazzamenti.

Nella quarta tappa di Coppa del Mondo di ginnastica ritma, competizione che si disputa all’Unipol Forum di Milano, l’Italia si mette in evidenza e conquista uno splendido doppio podio nel concorso generale individuale. Sofia Raffaeli conquista la medaglia d’argento, mentre Tara Dragas ottiene la medaglia di bronzo. Raffaeli ha chiuso la sua prova con il punteggio di 113.050 davanti alla compagna di squadra Dragas, terza con 112.700. Le due italiane si sono arrese solamente alla fuoriclasse tedesca Darja Varfolomeev, che ha dominato la gara con 119.400. La soddisfazione per un risultato forse inatteso alla vigilia “ Non me l’aspettavo ma ovviamente ci speravo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Oasport.it - Sofia Raffaeli: “Mi sentivo più a mio agio. Podio che dà fiducia verso i Mondiali”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Valentina Pesaresi: “Mi sentivo fragile ma Amici mi ha insegnato a credere in quello che canto. Pettinelli mi ha fatto ritrovare fiducia in me stessa. Maria De Filippi mi ha detto: fai quello che ti rende felice” – IntervistaValentina Pesaresi, cantante partecipante alla venticinquesima edizione di Amici, ha condiviso in un'intervista alcune riflessioni sul suo percorso...

Jorge Martin: “Mi sento sempre più a mio agio sull’Aprilia. Mai guidato una moto così”Durante la gara Sprint a Le Mans, Jorge Martin ha commentato di sentirsi sempre più a suo agio sulla moto Aprilia, affermando di non aver mai guidato...

Si parla di: Milano - E' un Completo azzurro! Raffaeli e Dragas accompagnano sul podio.

Ritmica, Raffaeli terza a metà gara: nastro brillante a SofiaSofia Raffaeli ha iniziato la sua avventura nella prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica a Sofia. L'atleta azzurra occupa la terza posizione provvisoria a metà del concorso ... it.blastingnews.com

Sofia Raffaeli: I Mondiali e poi i Giochi di Los Angeles. Punto a lasciare il pubblico a bocca apertaLa ginnastica ritmica è l’unico sport olimpico riservato esclusivamente alla categoria femminile e, negli ultimi anni, il volto italiano di questa disciplina è senza dubbio Sofia Raffaeli. La 22enne ... ilmessaggero.it