Durante la gara Sprint a Le Mans, Jorge Martin ha commentato di sentirsi sempre più a suo agio sulla moto Aprilia, affermando di non aver mai guidato una moto simile prima d’ora. La sua prestazione nella corsa, che si è conclusa con un piazzamento in quinta posizione, ha attirato l’attenzione del team. Martin ha inoltre inviato segnali diretti al suo compagno di squadra, Marco Bezzecchi, nel corso di questa quinta tappa del campionato 2026 di MotoGP.

Jorge Martin manda segnali piuttosto importanti al suo compagno di squadra, Marco Bezzecchi, nella Sprint di Le Mans (Francia), quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito transalpino, il pilota spagnolo dell’Aprilia ha preceduto Francesco Bagnaia (Ducati) e Bezzecchi sull’altra moto di Noale. Un dominio quello di Martin. Partendo a fionda dall’ottava casella, Jorge è stato autore di un autentico capolavoro nelle prime due curve, portandosi davanti a tutti. Una volta in testa, il suo passo è stato incredibile e non c’è stato modo per i rivali di contrastare il suo incedere. Con questo successo, l’iberico è diventato il centauro più vincente nelle gare del sabato in top-class, viste le 18 affermazioni in carriera.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jorge Martin: “Mi sento sempre più a mio agio sull’Aprilia. Mai guidato una moto così”

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Liv Morgan: “Mi piace essere una cattiva ragazza, mi sento a mio agio” La wrestler, pronta ad andare all’assalto del titolo femminile a Wrestlemania, ha spiegato perché preferisce rimanere heel Potremmo non vedere più...

“Non mi sento a mio agio nelle società dove i leader religiosi fanno quello che dicono i politici”. Meloni torna sull’attacco di Trump a papa LeoneAll’indomani dell’attacco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro il Pontefice, Giorgia Meloni interviene dal Vinitaly di Verona e...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: MotoGP 2026. GP di Francia. Jorge Martin analizza il suo venerdì: Forse sono stato troppo aggressivo e sono caduto. Ora devo fare un passo avanti; Jorge Martín prima del Gran Premio di Francia: Restiamo cauti riguardo alle nostre aspettative; Martin all'attacco di Bezzecchi a Le Mans: Sto sempre meglio - News - MotoGP; MotoGP, Martin: Non c'è grande differenza fra la Ducati del 2024 e questa Aprilia.

Jorge Martin: Mi sento sempre più a mio agio sull’Aprilia. Mai guidato una moto cosìJorge Martin manda segnali piuttosto importanti al suo compagno di squadra, Marco Bezzecchi, nella Sprint di Le Mans (Francia), quinto appuntamento del ... oasport.it

Jorge Martin pubblica le prime foto dopo l’incidente: Mi sento piccolo, sarà un lungo viaggioJorge Martin sta cercando di riprendersi il prima possibile e nel modo migliore dal terribile incidente a Losail quando nel GP Qatar ha impattato con Di Giannantonio venendo colpito dalla sua moto. fanpage.it

La sprint a Le Mans è di Jorge Martin Martin conquista la sprint davanti a Bagnaia e Bezzecchi. Seguono Acosta e Quartararo Brutta caduta per Marc Marquez che, fortunatamente, non si è fatto male Out anche Bastianini #Tuttosport #Motogp x.com

Il disco dei freni di Jorge Martin era arroventato… reddit