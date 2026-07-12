Nell'ultima tappa della Coppa del Mondo di Milano, la ginnasta italiana ha ottenuto il secondo posto nell’all-around con un punteggio di 113. La sua prestazione le ha valso una medaglia d’argento, confermando la sua posizione tra le atlete di vertice a livello internazionale.

Sofia Raffaeli si conferma tra le grandi protagoniste della ginnastica ritmica internazionale. Nella tappa conclusiva della Coppa del Mondo di Milano, la campionessa azzurra conquista uno splendido secondo posto nell’all-around con 113.050 punti, cedendo soltanto alla tedesca Darja Varfolomeev, autentica dominatrice della stagione, che con 119.400 punti si aggiudica anche la classifica generale. Un risultato di grande prestigio che permette a Sofia Raffaeli di qualificarsi a tutte e quattro le finali di specialità e che conferma l’ottimo stato di forma della squadra italiana, impreziosito anche dal terzo posto di Tara Dragas nel concorso generale e dalla sua qualificazione alle finali di palla e clavette. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sofia Raffaeli è d’argento. Una World Cup da sogno

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Sofia Raffaeli (ITA) Ribbon Final- World Cup Baku 2026

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