Durante la prima tappa della World Challenge Cup di ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli ha conquistato la vittoria nel concorso generale individuale, il secondo circuito internazionale più importante dopo la Coppa del Mondo. La competizione ha visto anche la presenza di Dragas, che si è piazzata sul podio. La gara si è svolta con numerosi esercizi di alto livello, aprendo la strada alle prossime tappe europee. La vittoria di Raffaeli rappresenta un risultato significativo nel panorama della disciplina.

Sofia Raffaeli ha vinto il concorso generale individuale che ha animato la prima tappa della World Challenge Cup di ginnastica ritmica, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza alle spalle della Coppa del Mondo. La fuoriclasse marchigiana si è imposta a Portimao (Portogallo) con il punteggio complessivo di 113.250, offrendo una prestazione convincente sul giro completo che lascia ben sperare in vista degli imminenti Europei, che si disputeranno a Varna (Bulgaria) dal 27 al 31 maggio. Il bronzo olimpico e mondiale si è lasciata alle spalle l’israeliana Daniela Munits (111.550), mentre sul terzo gradino del podio è salita Tara Dragas (110. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Raffaeli vince in World Challenge Cup! Stoccata all-around, Dragas sul podio: segnali per gli Europei

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Sofia Raffaeli (ITA) Hoop Training- WC Sofia 2026

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