Sofia brilla alla World Challenge Cup Raffaeli due volte d’oro in Portogallo

Nel fine settimana appena trascorso, la scena della ginnastica ritmica internazionale ha visto protagonista una giovane atleta italiana che ha brillato alla World Challenge Cup. Nel frattempo, un’altra rappresentante del paese ha conquistato due medaglie d’oro in Portogallo, confermando il successo della scuola italiana nel settore. Questi risultati attestano la crescita e la presenza costante delle atlete nazionali nelle competizioni di alto livello. La manifestazione ha messo in evidenza le capacità e la preparazione delle ginnaste italiane, sempre più protagoniste sul palcoscenico internazionale.

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