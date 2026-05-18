Sofia brilla alla World Challenge Cup Raffaeli due volte d’oro in Portogallo
Nel fine settimana appena trascorso, la scena della ginnastica ritmica internazionale ha visto protagonista una giovane atleta italiana che ha brillato alla World Challenge Cup. Nel frattempo, un’altra rappresentante del paese ha conquistato due medaglie d’oro in Portogallo, confermando il successo della scuola italiana nel settore. Questi risultati attestano la crescita e la presenza costante delle atlete nazionali nelle competizioni di alto livello. La manifestazione ha messo in evidenza le capacità e la preparazione delle ginnaste italiane, sempre più protagoniste sul palcoscenico internazionale.
Un fine settimana da sogno, di quelli che confermano il talento, la solidità e la grandezza della scuola italiana di ginnastica ritmica. Alla World Challenge Cup andata in scena alla Portimão Arena, le ginnaste azzurre hanno dominato la scena internazionale grazie alle straordinarie prestazioni di Sofia Raffaeli e Tara Dragas, protagoniste assolute di una competizione che ha esaltato eleganza, carattere e altissimo livello tecnico. La campionessa marchigiana Sofia Raffaeli ha chiuso la tappa portoghese con un bottino eccezionale: due medaglie d’oro – nel concorso generale e nella finale al cerchio – e un argento alla palla. Tara Dragas ha invece conquistato un prezioso bronzo nell’All Around e soprattutto due splendidi ori alla palla e al nastro, confermandosi tra le giovani stelle più luminose del panorama internazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
NWSL Returns, Sophia Wilson Shines & USWNT World Cup Qualifying Explained
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