Nel Ronco e nel Montone si registra una crescita incontrollata della vegetazione, con canneti e piante che si estendono lungo le sponde. La presenza di vegetazione eccessiva potrebbe ostacolare il normale deflusso delle acque, creando possibili rischi per le aree circostanti. Non sono stati segnalati interventi recenti di manutenzione o regolamentazione. La situazione resta sotto osservazione senza interventi immediati programmati.

Il Ronco (assieme al Montone), è il fiume in cui maggiore che altrove è lo sviluppo incontrollato della vegetazione: si va dai caratteristici canneti fluviali agli arbusti, ai polloni di pioppi e ontani molto sviluppati (molti sono già rigogliosi alberi di due anni), ai salici, sostanzialmente senza soluzione di continuità soprattutto all’altezza dell’abitato di Coccolia e a risalire verso Durazzanino e Borgo Sisa. Un groviglio di vegetazione che a macchia di leopardo tende ad attenuarsi scendendo verso valle, verso Ravenna. Si tratta di vegetazione cresciuta da zero negli ultimi due anni dato che il Ronco in questo lungo tratto era stato oggetto di lavori di taglio o sradicamento sistematici e di risagomatura dell’alveo considerato i problemi che tale prolungato isolamento crea a chi abita in zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Situazione difficile nel Ronco e nel Montone

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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 1-35 | Miguel de Cervantes

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Situazione difficile nel Ronco e nel MontonePolloni di pioppi, arbusti e ontani soprattutto all’altezza dell’abitato di Coccolia e a risalire verso Durazzanino e Borgo Sisa ... ilrestodelcarlino.it