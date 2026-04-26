Beffa nel finale a Fratta Terme | il Futball Cava Ronco accarezza l' impresa ma il verdetto playoff è rimandato

Nel match di Fratta Terme, il Futball Cava Ronco Forlì ha concluso con un pareggio di 1-1, risultato che rimanda ogni decisione sulla qualificazione ai playoff all’ultima giornata. La partita è stata caratterizzata da un ritmo intenso e da numerosi scontri fisici, con entrambe le squadre che hanno cercato di conquistare i tre punti. Dopo novanta minuti di tensione, il risultato finale ha lasciato i giocatori e i tifosi in attesa del verdetto conclusivo.

Un pareggio che lascia l'amaro in bocca ma tiene vive le speranze. Al termine di una battaglia fisica e nervosa, il Futball Cava Ronco Forlì torna dalla trasferta contro il Fratta Terme con un 1-1 che rimanda ogni verdetto all'ultima giornata di campionato. Sotto il sole di un match teso, i.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Il Futball Cava Ronco cade nel finale contro il SolaroloIl Futball Cava Ronco esce sconfitto sul campo del Solarolo grazie a un gol nel finale di Mongardi. Leggi anche: Per il Futball Cava Ronco tre punti d'oro che profumano di salvezza e riaccendono il sogno playoff