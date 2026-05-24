Montone situazione critica | Dal ponte della ferrovia alla golena di San Tomè
Il Comitato Unitario Vittime del Fango di Forlì segnala gravi criticità lungo il fiume Montone, tra il ponte della ferrovia e la golena di San Tomè. La situazione sulla sicurezza idraulica del territorio viene definita critica, con preoccupazioni riguardo alla stabilità delle aree interessate. Nessuna misura specifica è stata comunicata pubblicamente. La segnalazione si concentra sulla necessità di interventi per mitigare i rischi di allagamenti e frane.
Il Comitato Unitario Vittime del Fango di Forlì torna sulla sicurezza idraulica del territorio, mettendo in evidenza le gravi criticità riscontrate lungo il fiume Montone. L’associazione, guidata dalla presidente Alessandra Bucchi e dalla vice Valentina Grillandi, si fa portavoce delle preoccupazioni dei cittadini dopo i riscontri emersi durante un recente sopralluogo. "A seguito dei primi lavori di pulizia e accesso all’alveo è stato possibile verificare la presenza di danni ed erosioni significative in capo all’argine lato Faenza, circostanza che aumenta la preoccupazione rispetto alla tenuta complessiva del sistema arginale", spiega il Comitato in una nota. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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