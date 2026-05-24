Montone situazione critica | Dal ponte della ferrovia alla golena di San Tomè

Notizia in breve

Il Comitato Unitario Vittime del Fango di Forlì segnala gravi criticità lungo il fiume Montone, tra il ponte della ferrovia e la golena di San Tomè. La situazione sulla sicurezza idraulica del territorio viene definita critica, con preoccupazioni riguardo alla stabilità delle aree interessate. Nessuna misura specifica è stata comunicata pubblicamente. La segnalazione si concentra sulla necessità di interventi per mitigare i rischi di allagamenti e frane.