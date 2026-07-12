Sinner Zverev streaming e diretta tv | dove vedere la finale di Wimbledon 2026

Nella giornata di domenica 12 luglio 2026, si svolge la finale di Wimbledon tra Sinner e Zverev. La partita si gioca nel torneo di tennis più rinomato al mondo. La sfida è trasmessa in diretta streaming e in televisione, con la partita visibile anche su canali in chiaro come Tv8. L’orario di inizio è stato comunicato, ma non sono stati ancora diffusi dettagli sulla copertura.

, orario, canale, a che ora, in chiaro, Tv8. Questo pomeriggio, domenica 12 luglio 2026, Sinner e Zverev si sfidano in un’attesissima finale di Wimbledon 2026, il torneo di tennis più prestigioso al mondo. Il campione azzurro tenta così di difendere il titolo conquistato l’anno scorso sull’erba inglese, dopo aver battuto in una splendida semifinale Nole Djokovic. Per Sasha Zverev si tratta della prima finale a Wimbledon, dopo aver battuto l’idolo di casa e sorpresa di questo torneo Fery. Ma dove vedere il match Sinner Zverev in tv e in streaming? La partita è trasmessa in chiaro? Su che canale? Ecco tutte le informazioni sulla finale di oggi. In tv e in chiaro, canale. 🔗 Leggi su Tpi.it

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SINNER-ZVEREV OGGI A INDIAN WELLS: A CHE ORA E DOVE VEDERE IL MATCH DELLA SEMIFINALE

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