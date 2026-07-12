Sinner-Zverev streaming e diretta tv finale di Wimbledon | dove vederla gratis

Jannik Sinner e Alexander Zverev si affrontano oggi nella finale di Wimbledon 2026. La partita si può seguire in diretta streaming e in televisione, anche senza costi, grazie a canali disponibili gratuitamente. La finale si gioca su uno dei campi principali del torneo, con in palio il titolo di campione. La sfida tra i due tennisti è molto attesa dagli appassionati.

Jannik Sinner affronta Alexander Zverev nella finale dell’edizione 2026 di Wimbledon. Ecco dove vedere il match anche gratuitamente in chiaro E’ il giorno della finale di Wimbledon. Domenica 12 luglio, alle 17 ora italiana, Jannik Sinner e Alexander Zverev si contendono il titolo dei Championship. – calciomercato.it (foto Ansa) Per Sinner è la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo quella vinta un anno fa contro Alcaraz. Per Zverev, invece, è la prima. Un traguardo che gli ha permesso di ottenere la qualificazione all’unica finale Slam che gli mancava dopo quelle disputate all’Australian Open, allo Us Open e al Roland Garros, quest’ultimo vinto un mese fa contro Cobolli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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SINNER-ZVEREV, FINALE WIMBLEDON IN CHIARO: ORARIO E DOVE VEDERLA IN TV

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Sinner-Zverev a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming #SkySport #SkyTennis x.com

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