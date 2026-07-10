Sinner-Djokovic a Wimbledon 2026 | orario precedenti e dove vederla anche in chiaro

Sinner e Djokovic si sfidano in semifinale a Wimbledon 2026. L’incontro si disputa oggi, con orario ancora da definire. È la prima volta che i due si affrontano in questa fase del torneo. La partita sarà trasmessa in diretta anche in chiaro su alcuni canali televisivi. Sinner, numero uno del tabellone, cerca di raggiungere la finale, mentre Djokovic, testa di serie, tenta di confermarsi campione in carica.

E’ arrivato il giorno tanto atteso della sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, valida per la semifinale di Wimbledon 2026. L’azzurro, n°1 del mondo, e il serbo, n°8, si affrontano sul campo centrale dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club oggi, venerdì 10 luglio, al termine dell’altra semifinale tra il tedesco Alexander Zverev (n°3 Atp) e il britannico Arthur Fery (wild card, n°114). Il 24enne altoatesino arriva a questo prestigioso appuntamento per il secondo anno di fila e soprattutto da campione in carica, con l’obiettivo di approdare di nuovo in finale a Londra. Get set with the best of Jannik v Novak at SW19? pic.twitter.comf4TuA74QRw — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2026 Sinner-Djokovic, i precedenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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SINNER-DJOKOVIC: CAMBIA L'ORARIO DELLA SEMIFINALE. DOVE VEDERLA IN CHIARO

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Sono due giorni che penso a quello che potrà succedere oggi tra Jannik Sinner e Novak Djokovic @Wimbledon Ammetto di non riuscire a farmi una idea chiara, perché Djokovic darà anche quello che non ha pur di farcela, e Sinner finora ha convinto solo al s x.com

A che ora gioca Sinner contro Djokovic in semifinale a Wimbledon, e dove vederlaVenerdì pomeriggio il tennista italiano Jannik Sinner e il serbo Novak Djokovic si affrontano nella semifinale del torneo di Wimbledon, come accadde lo scorso anno (quando vinse in tre set Sinner, che ... ilpost.it

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Sinner vs Djokovic oggi a Wimbledon 2026: orario, dove vederla in TV e streamingJannik Sinner sfida Novak Djokovic sul Centrale di Wimbledon per un posto in finale: diretta gratis in chiaro su TV8 a partire dalle ore 17:30 circa. tomshw.it