Sinner-Djokovic a Wimbledon 2026 | orario precedenti e dove vederla anche in chiaro

Da lapresse.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sinner e Djokovic si sfidano in semifinale a Wimbledon 2026. L’incontro si disputa oggi, con orario ancora da definire. È la prima volta che i due si affrontano in questa fase del torneo. La partita sarà trasmessa in diretta anche in chiaro su alcuni canali televisivi. Sinner, numero uno del tabellone, cerca di raggiungere la finale, mentre Djokovic, testa di serie, tenta di confermarsi campione in carica.

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E’ arrivato il giorno tanto atteso della sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, valida per la semifinale di Wimbledon 2026. L’azzurro, n°1 del mondo, e il serbo, n°8, si affrontano sul campo centrale dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club oggi, venerdì 10 luglio, al termine dell’altra semifinale tra il tedesco Alexander Zverev (n°3 Atp) e il britannico Arthur Fery (wild card, n°114). Il 24enne altoatesino arriva a questo prestigioso appuntamento per il secondo anno di fila e soprattutto da campione in carica, con l’obiettivo di approdare di nuovo in finale a Londra. Get set with the best of Jannik v Novak at SW19? pic.twitter.comf4TuA74QRw — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2026 Sinner-Djokovic, i precedenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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