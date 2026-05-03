Sinner-Zverev oggi in finale a Madrid a che ora si gioca e dove vederla in TV in chiaro e streaming

Oggi si gioca la finale del Masters 1000 di Madrid tra Sinner e Zverev. L'incontro si svolgerà nel pomeriggio e sarà possibile seguirlo in diretta streaming, poiché non è prevista una trasmissione in chiaro. La partita rappresenta l'atto conclusivo del torneo, che si tiene sulla terra battuta della capitale spagnola. I due tennisti si sono affrontati in passato in diverse occasioni, con risultati alterni.