Sinner-Zverev oggi in finale a Madrid a che ora si gioca e dove vederla in TV in chiaro e streaming
Oggi si gioca la finale del Masters 1000 di Madrid tra Sinner e Zverev. L'incontro si svolgerà nel pomeriggio e sarà possibile seguirlo in diretta streaming, poiché non è prevista una trasmissione in chiaro. La partita rappresenta l'atto conclusivo del torneo, che si tiene sulla terra battuta della capitale spagnola. I due tennisti si sono affrontati in passato in diverse occasioni, con risultati alterni.
Sinner-Zverev in finale al Masters 1000 di Madrid: orario, precedenti e dove vedere la partita in TV e streaming: non è prevista diretta in chiaro. Jannik a caccia del primo titolo spagnolo, Sascha vuole il tris al Mutua Madrid Open.🔗 Leggi su Fanpage.it
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