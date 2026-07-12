Sinner-Zverev oggi Finale Wimbledon 2026 | orario tv programma streaming

Jannik Sinner proverà la difesa del titolo sull’erba londinese del torneo di Wimbledon 2026 di tennis: la finale del tabellone di singolare maschile opporrà il numero 1 del seeding e del mondo alla testa di serie numero 2, il tedesco Alexander Zverev. Ad aprire il programma sul Centre Court di oggi, domenica 12 luglio, sarà la finale di doppio femminile, prevista dalle ore 14.00 italiane, mentre il match valido per la finale che vedrà protagonisti l’italiano ed il tedesco sarà il secondo ed ultimo e si disputerà in ogni caso non prima delle ore 17.00 italiane. La sfida tra l’azzurro Jannik Sinner ed il tedesco Alexander Zverev nella finale di Wimbledon sarà trasmessa in diretta tv su TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà garantita da tv8. 🔗 Leggi su Oasport.it

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SINNER-ZVEREV, FINALE WIMBLEDON IN CHIARO: ORARIO E DOVE VEDERLA IN TV

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